Всего «Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 22 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 89 жителей региона, выздоровели 106 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 33631 человека подтвердили коронавирус, вылечились 32802 жителя области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 664 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 470 тысяч раз.

В Брянском, Дятьковском районах, в Клинцах и Новозыбкове за минувший день подтвердили по восемь новых случаев коронавируса. В Стародубском и Клинцовском районах выявили по шесть заболевших, в Трубчевском, Жуковском и Унечском районах - по пять. Всего «Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 22 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 марта 2021 года:

— Брянск – 12490 (+1)

— Брянский район – 4143 (+8)

— Дятьковский район – 1422 (+8)

— Карачевский район – 1104 (+4)

— Клинцы – 946 (+8)

— Стародубский район – 900 (+6)

— Трубчевский район – 841 (+5)

— Комаричский район – 832 (+1)

— Новозыбков – 799 (+8)

— Жуковский район – 758 (+5)

— Выгоничский район – 739

— Навлинский район – 737 (+1)

— Брасовский район – 724

— Климовский район – 627 (+2)

— Унечский район – 619 (+5)

— Фокино – 580

— Мглинский район – 530 (+4)

— Почепский район – 504 (+3)

— Погарский район – 490 (+2)

— Сельцо – 470

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 423 (+6)

— Суземский район – 408 (+2)

— Злынковский район – 385 (+2)

— Клетнянский район – 344 (+1)

— Гордеевский район – 335 (+4)

— Суражский район – 298

— Красногорский район – 242 (+3)

— Севский район – 227

— Жирятинский район – 111

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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