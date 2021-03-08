Всего «Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 22 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 89 жителей региона, выздоровели 106 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 33631 человека подтвердили коронавирус, вылечились 32802 жителя области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 664 теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 470 тысяч раз.
В Брянском, Дятьковском районах, в Клинцах и Новозыбкове за минувший день подтвердили по восемь новых случаев коронавируса. В Стародубском и Клинцовском районах выявили по шесть заболевших, в Трубчевском, Жуковском и Унечском районах - по пять. Всего «Ковид-19» за прошедший день обнаружили в 22 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 марта 2021 года:
— Брянск – 12490 (+1)
— Брянский район – 4143 (+8)
— Дятьковский район – 1422 (+8)
— Карачевский район – 1104 (+4)
— Клинцы – 946 (+8)
— Стародубский район – 900 (+6)
— Трубчевский район – 841 (+5)
— Комаричский район – 832 (+1)
— Новозыбков – 799 (+8)
— Жуковский район – 758 (+5)
— Выгоничский район – 739
— Навлинский район – 737 (+1)
— Брасовский район – 724
— Климовский район – 627 (+2)
— Унечский район – 619 (+5)
— Фокино – 580
— Мглинский район – 530 (+4)
— Почепский район – 504 (+3)
— Погарский район – 490 (+2)
— Сельцо – 470
— Дубровский район – 469
— Клинцовский район – 423 (+6)
— Суземский район – 408 (+2)
— Злынковский район – 385 (+2)
— Клетнянский район – 344 (+1)
— Гордеевский район – 335 (+4)
— Суражский район – 298
— Красногорский район – 242 (+3)
— Севский район – 227
— Жирятинский район – 111
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
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