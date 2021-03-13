Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 марта 2021 года

В Брянской области на час ночи 13 марта 2021 года у 33964 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33157 жителей области, умерли 267 пациентов. Фото: Марина Антонова.

В Брянской области на час ночи 13 марта 2021 года у 33964 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33157 жителей области, умерли 267 пациентов. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровели 101 пациент.

От ковида умерли еще один человек. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 267 жителей региона. За минувший день выполнили 1835 тестов на ковид. Всего тестирование провели больше 474 тысяч раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 30 случаев коронавируса. В Брасовском районе ковидом заболели еще 7 жителей, в городе Фокино – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.

В Брянской области уличные гуляния на Масленицу отменили для того, чтобы под угрозой не оказались другие массовые праздники - Пасха и Радоница. Об этом рассказала главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова на брифинге. Он прошел в региональном Роспотребнадзоре в четверг, 11 марта.

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