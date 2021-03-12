В Брянске на улице Пушкина построят 1 километр ливневки

В Володарском районе Брянска на улице Пушкина построят больше одного километра ливневой канализации. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска на улице Пушкина построят больше одного километра ливневой канализации. Ливневку проложат от улицы Гоголя до улицы Одесской. Здесь еще обустроят небольшой участок водоотводной системы.

С подрядчиком заключили договор. Работы проведет ООО «Дубровский водоканал».

Одна из центральных улиц района во время сильных ливней всегда страдала от подтопления. На отдельных участках вода подходила к подъездам домов.

Улицу Пушкина в этом году отремонтируют капитально, от улицы Никитина до улицы Академика Королева. Здесь заменят асфальтное покрытие, установят новые светодиодные фонари. Также обновят тротуары, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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