В Брянске на улице Пушкина построят 1 километр ливневки

В Володарском районе Брянска на улице Пушкина построят больше одного километра ливневой канализации.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Володарском районе Брянска на улице Пушкина построят больше одного километра ливневой канализации. Ливневку проложат от улицы Гоголя до улицы Одесской. Здесь еще обустроят небольшой участок водоотводной системы.
С подрядчиком заключили договор. Работы проведет ООО «Дубровский водоканал».
Одна из центральных улиц района во время сильных ливней всегда страдала от подтопления. На отдельных участках вода подходила к подъездам домов.
Улицу Пушкина в этом году отремонтируют капитально, от улицы Никитина до улицы Академика Королева. Здесь заменят асфальтное покрытие, установят новые светодиодные фонари. Также обновят тротуары, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
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