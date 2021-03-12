В Брянске «Винный замок» планируют превратить в туристический объект

В Брянске хотят превратить в туристический объект памятник архитектуры конца XIX века - «Казенный винный склад № 4». Пресс-служба Брянского горсовета.

В Брянске хотят превратить в туристический объект памятник архитектуры конца XIX века - «Казенный винный склад № 4». Он находится в сквере Карла Маркса и известен в народе как «Винный замок».

Здесь планируют создать музей. Сейчас объект реконструируют, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Резной фасад открыли и освободили от кондиционеров. Новые окна делают по образцу старины. Работы ведут и внутри.

В будущем с историей и архитектурными особенностями «Винного замка» смогут ознакомиться все желающие.

Несколько лет назад за собственные деньги располагающееся здесь предприятие начало реконструировать здание. «Винный замок» раскопали со всех сторон, проанализировали состояние фундамента. Для восстановления обращались в научно-исследовательский институт Санкт-Петербурга. Там разрабатывают специальные растворы для укрепления исторических зданий. После экспертиз и анализов таким раствором укрепили фундамент «Винного замка».

В планах архитектора проекта реставрации Александра Перова дать туристам возможность заходить на внутреннюю территорию. У них будет возможность увидеть сразу четыре фасада здания.

- У нас есть исторический генплан и исторические чертежи, - говорит архитектор. – Нам будет легко реставрировать. Мы воссоздадим подлинный вид.

«Винный замок» - это целый комплекс исторических зданий конца 19 начала 20 века, расположенный в центре Брянска. Он был построен в 1901 году. Его появление связано с питейной реформой Александра III и министра финансов Сергея Витте. Она предполагала введение монополии на производство спирта и водки по всей Российской Империи. Таким образом, с 1895 по 1909 годы развернули строительство винных складов. Появился он и в Брянске. И сегодня в здании располагается ликеро-водочное производство. То есть, "Винный замок" полностью сохранил свое историческое предназначение.

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