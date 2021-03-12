В брянских садах на теплотрассах расположились собаки и бездомные

В Володарском районе Брянска на трубах теплотрассы возле детских садов «Чебурашка» и «Жемчужина» расположились бродячие собаки. Фото: пресс-служба брянского отделения ОНФ.

В Володарском районе Брянска на трубах теплотрассы возле детских садов «Чебурашка» и «Жемчужина» расположились бродячие собаки. Некоторые оголенные участки трубы присмотрели для себя лица без определенного места жительства. Этот факт выявили активисты Общероссийского народного фронта во время очередного рейда. Они проверяли теплотрассы .

Проблемы с теплотрассой выявили и в поселке Белые Берега на улице Строителей. Его протяженность составляет 1,5 метра. На данном участке изоляция либо повреждена, либо ее вовсе нет. Сами трубы завалены мусором, заросли бурьяном и кустарником. Параллельно проходит старая, неиспользуемая теплотрасса.

Трубопровод на улице Вали Сафроновой привели в порядок. Однако такой же объект улице Новой возле детского сада «Рябинушка» и на улице Ромашина вдоль домов №4 и №6 остается в неудовлетворительном состоянии. На трубах также есть участки с поврежденной или отсутствующей изоляцией, сообщают в пресс-службе брянского отделения ОНФ.

Общественники требуют вмешательства прокуратуры.

-Мэрия выдавала предписание теплоснабжающей организации привести в порядок проблемные теплотрассы, - сказал член регионального штаба ОНФ в Брянской области Валерий Егорушкин. - Но дело, как видим, движется крайне медленно. Рассчитываем, что вмешательство прокуратуры ускорит процесс. В дальнейшем мы также будем проводить контрольные мониторинги в рамках акции «С теплом труба».

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