Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 89 жителей региона, выздоровели 88 пациентов. За сутки от коронавируса умерли еще два человека. В целом с начала пандемии у 33274 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32401 житель области, умерли 262 пациента. За сутки выполнили 1978 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 464 тысяч раз.

В Брянске заболели 35 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе за минувший день подтвердили 11 случаев коронавируса, в Клинцах и в Брасовском районе выявили по 8 новых заболевших. Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 марта 2021 года:

— Брянск – 12376 (+35)

— Брянский район – 4127 (+11)

— Дятьковский район – 1404 (+6)

— Карачевский район – 1091 (+2)

— Стародубский район – 886

— Клинцы – 924 (+8)

— Трубчевский район – 835 (+1)

— Комаричский район – 831

— Новозыбков – 791 (+6)

— Жуковский район – 749 (+2)

— Выгоничский район – 739

— Навлинский район – 729

— Брасовский район – 717 (+8)

— Климовский район – 625 (+1)

— Унечский район – 607

— Фокино – 563

— Мглинский район – 510 (+1)

— Погарский район – 485 (+1)

— Почепский район – 489 (+1)

— Сельцо – 470 (+1)

— Дубровский район – 467

— Клинцовский район – 416 (+3)

— Суземский район – 405

— Злынковский район – 383 (+1)

— Клетнянский район – 340

— Гордеевский район – 322

— Суражский район – 295

— Красногорский район – 236 (+1)

— Севский район – 220

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.