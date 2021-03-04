Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 89 жителей региона, выздоровели 88 пациентов. За сутки от коронавируса умерли еще два человека. В целом с начала пандемии у 33274 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32401 житель области, умерли 262 пациента. За сутки выполнили 1978 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 464 тысяч раз.
В Брянске заболели 35 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе за минувший день подтвердили 11 случаев коронавируса, в Клинцах и в Брасовском районе выявили по 8 новых заболевших. Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 марта 2021 года:
— Брянск – 12376 (+35)
— Брянский район – 4127 (+11)
— Дятьковский район – 1404 (+6)
— Карачевский район – 1091 (+2)
— Стародубский район – 886
— Клинцы – 924 (+8)
— Трубчевский район – 835 (+1)
— Комаричский район – 831
— Новозыбков – 791 (+6)
— Жуковский район – 749 (+2)
— Выгоничский район – 739
— Навлинский район – 729
— Брасовский район – 717 (+8)
— Климовский район – 625 (+1)
— Унечский район – 607
— Фокино – 563
— Мглинский район – 510 (+1)
— Погарский район – 485 (+1)
— Почепский район – 489 (+1)
— Сельцо – 470 (+1)
— Дубровский район – 467
— Клинцовский район – 416 (+3)
— Суземский район – 405
— Злынковский район – 383 (+1)
— Клетнянский район – 340
— Гордеевский район – 322
— Суражский район – 295
— Красногорский район – 236 (+1)
— Севский район – 220
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.