В Клинцах канализационный коллектор загрязнял окружающую среду

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ в Брянской области.

В Клинцах Брянской области выявили факт загрязнения части города канализационными стоками. Жители еще несколько месяцев назад начали бить во все колокола из-за плохого запаха от заболоченной местности около кожевенного завода.

Осенью 2020 года на месте побывали общественники. Они обнаружили, что указанная территория залита нечистотами, часть из которых стекала в речку Московку. Неподалеку от этого места, на улице Дзержинского, из канализационных люков текла грязная жидкость.

Выяснилось, что проверку экологического нарушения специальные службы провели еще в феврале 2020 года. В мае того же года в судебном порядке обязали городскую администрацию капитально отремонтировать аварийный коллектор.

К середине декабря прошлого года заключили контракт с подрядчиком на ремонт объекта. В настоящее время коммунальщики ежедневно при помощи насосов не дают стокам выходить на поверхность

Кроме этого, на местное коммунальное предприятие завели очередное административное дело за несоблюдение экологических требований при эксплуатации канализации, рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

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