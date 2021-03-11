Вакцинация увеличила количество антител к ковиду у брянца в 35 раз

После вакцинации от коронавируса у 41-летнего брянца количество антител выросло в 35 раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После вакцинации от коронавируса у 41-летнего брянца количество антител выросло в 35 раз. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Михаил Снытков проверил уровень антител к «Ковид-19» трижды: накануне вакцинации, затем спустя 19 дней после первого укола препарата и спустя 21 день после второго.

- В самом начале мой показатель составлял 3,8 при норме от 12, - рассказывает мужчина. - А, значит, антител для борьбы с вирусом у меня фактически не было.

После получения первого компонента вакцины «Спутник V» у брянца было уже 21,8 единиц антител, а после второго - 135.

Михаил - уроженец Карачева. Последние два года живет в Советском районе Брянска. Обследования обошлись ему в 4,5 тысяч рублей.

Кстати, первый компонент вакцины брянцу кололи в 41-й день рождения. Саму прививку тот перенес практически без реакции:

- По самочувствию никаких отрицательных эффектов не заметил. Единственное, после первого укола два дня держалась температура 37.1. А после второго - аналогичная, но уже один день. Также в течение нескольких дней побаливало место укола.

По последним данным на 10 марта, в Брянской области от коронавируса привились 51779 человек.

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