В Брянске продолжают капитальный ремонт ДК БМЗ. Фото: Мария Дедкова.

В Брянске в 2021 году на капремонт ДК БМЗ потратят около 15 миллионов рублей. В этом году работы выходят на завершающий этап, сообщили в Департаменте культуры Брянской области.

Запланировали завершить капремонт фасада со стороны внутреннего двора, оставшегося участка кровли и благоустройство прилегающей территории.

- На проведение капремонта из бюджета области потратят около 15 миллионов рублей, - рассказала «КП-Брянск» заместитель директора Департамента культуры Брянской области Елена Марина. - В 2021-м году завершат оставшуюся часть кровельных работ, подведут систему отопления, чтобы утеплить зрительный зал, отремонтируют фасад со двора, приведут в порядок инженерные сети. Также подрядчику предстоит устранить нарушения, допущенные при выполнении ремонта фасада раньше.

Капитальный ремонт ДК БМЗ в Брянске начался в 2018 году. За годы эксплуатации здания его износ составил 53 процента.

Сейчас на базе ДК БМЗ действует методический центр «Народное творчество». Он включает 18 коллективов и кружков, в которых занимаются больше 400 человек.

В 2019 году здесь отремонтировали фасад, заменили инженерные сети, привели в порядок зрительный зал. В прошлом году работы проводили в клубной части ДК.

К заключительной части капитального ремонта приступят в ближайшее время.

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