В Брянске на 8 Марта устроят больше 20 концертов, выставок и праздничных программ. В городе опубликовали афишу мероприятий на Международный женский день.В городских библиотеках до 10 марта будут проходить обзоры книжных выставок и тематических полок. В городском выставочным зале работает православная выставка-ярмарка.4 марта праздничный вечер пройдет в концертном зале \\"Дружба\\". 5, 6 и 7 марта концерты устроят в городских домах культуры.В Международный женский день в два часа дня праздничный концерт начнется в \\"Промке\\". А в 17.00 - в ГДК Володарского района.С подробной афишей можно познакомиться здесь.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».