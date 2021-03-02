За брянским половодьем будут наблюдать из космоса

В этом году ожидают подъем воды не ниже уровня 2018 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

За половодьем в Брянской области будут следить из космоса. Космический мониторинг будут осуществлять с помощью спутниковых систем Роскосмоса. Это станет дополнительным инструментом для наблюдения за паводковой обстановкой.

По оценкам специалистов, в этом году половодье будет не ниже уровня 2018 года. По рекам Десна, Болва, Ипуть, Судость ожидают выход воды на пойму. В регионе 26 предполагаемых зон затопления. Они расположены в девяти районах области.

- При выходе воды на пойму спланирована авиаразведка беспилотной авиацией с видеосъемкой, ее оперативной оцифровкой и последующим моделированием развития обстановки, - говорят в пресс-службе областного правительства.

Оповещать население о чрезвычайных ситуациях будут с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. В среду, 3 марта, проведут комплексную проверку этих систем.

На территориях, которые может затопить, в местах c массовым пребыванием людей, на остановках и в городском транспорте в Брянске запланировали трансляцию аудиоинформации о весеннем половодье. Спасатели будут размещать информацию о прохождении паводка в сети, а также обходить дома и рассказывать о правилах безопасного поведения при половодье.

Распоряжением областного правительства утвердили состав межведомственного оперативного штаба.

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