В Брянской области отменили беззаявительную процедуру соцподдержки

В Брянской области отменили беззаявительную процедуру предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области отменили беззаявительную процедуру предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми. Информацию об этом распространил региональный департамент семьи, социальной и демографической политики в понедельник, 1 марта.

В течение года – с 30 марта 2020-го – брянцам не нужно было подтверждать статус малоимущих. Начисленные им ежемесячные выплаты продлевались автоматически. Обновления справок и документов в соцслужбах не требовали.

Это было связано с пандемией коронавируса. Населению рекомендовали воздержаться от посещений подобных мест и массовых мероприятий вообще. Теперь же наблюдается снижение заболеваемости. И это позволило ослабить действующий ковид-режим.

- С 1 марта прием документов учреждениями социальной защиты населения от граждан будет продолжен в обычном режиме, - уточняют в облдепартаменте. - С информацией о необходимом перечне документов на назначение пособий и компенсаций можно ознакомиться на нашем официальном сайте в разделе «Социальная поддержка».

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