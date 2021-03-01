Для брянской школы закупили оборудование дороже рыночной стоимости

Деньги выделили в рамках нацпроекта "Образование". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянской области вскрыли коррупционную схему при закупке оборудования для «Жирятинской средней общеобразовательной школы им. А.Ф. Возликова». Торги проходили в рамках национального проекта «Образование». Необходимо была приобрести мебель и оборудование для четырех учебных кабинетов и двух Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.

- Должностные лица МБОУ «Жирятинская СОШ им А.Ф. Возликова» заключили 13 договоров на поставку товаров и оборудования, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В целях освобождения хозяйствующих субъектов от имущественных затрат, связанных с участием в конкурсных процедурах по конкурентной закупке товаров для государственных нужд, в нарушение действующего законодательства, без проведения конкурсных процедур по конкурентной закупке товаров, раздробили единую закупку на общую сумму 1 299 600 рублей.

К тому же оказалось, что стоимость закупленных товаров превышала рыночную.

Брянские следователи СКР завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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