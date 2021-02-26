В Брянской области ведут поиск родственников солдата, погибшего в начале Великой Отечественной войны. История началась после того, как в ноябре 2020 года в полицию обратился житель села Княвичи Жирятинского района. Он сообщил, что нашел на своем участке по улице Луговой человеческие кости. На место выехали полицейские и члены поискового отряда «Отечество». Они извлекли из земли останки солдата, неплохо сохранившуюся каску и медальон-капсулу времен войны.Историки выяснили, что в этих местах осенью 1941 года проходила линия обороны. Тогда войска почти на неделю задержали врага на подступах к Брянску. В сражении погибли многие советские воины. Поисковики также обследовали близлежащую территорию, но больше подобных находок не произошло. По факту обнаружения останков завели уголовное дело для установления личности неизвестного солдата. Эту тему курирует старший оперуполномоченный группы уголовного розыска пункта полиции «Жирятинский» капитан полиции Николай Васильев.Найденную капсулу с личными данными бойца передали специалисту поискового отряда. Выяснилось, что подобные медальоны существовали до начала 1942 года. Капсула помогла установить личность воина. Им оказался разведчик 1028 стрелкового полка 260 стрелковой дивизии рядовой Андрей Михайлович Ильин. Он родился в 1904 году в деревне Курово Калининского района Калининской (ныне Тверской) области. На фронт красноармеец был призван Центральным Райвоенкоматом города Калинина в 1941 году.Благодаря открытой информации с официального сайта Министерства обороны РФ удалось установить, что Андрей Михайлович Ильин пропал без вести в декабре 1941 года. В тех же документах значилось, что дома у него осталась жена Прасковья Степановна Ильина. Полицейские и поисковики направили запросы в Минобороны, в архив, ЗАГС и в адресное бюро Тверской области.Из тверского архива пришла информация о вероятных родителях найденного под Брянском бойца и подробности его рождения и крещения. Сейчас ожидают копию личного дела из Министерства обороны со сведениями о боевом пути, наградах и иной информацией. Полицейские совместно со следователями провели генетическую экспертизу останков воина.К сожалению, найти подробности судьбы супруги Андрея Ильина пока не удалось. Из тверского адресного бюро поступила информация, что на месте, где когда-то стоял ее дом, теперь расположены офисные помещения. Однако поисковики и полицейские не теряют надежду найти потомков героя. Ведь на момент гибели ему было 37 лет, и в родном доме могли остаться его дети. Специалисты обобщат имеющуюся информацию и продолжат поиски.Останки Андрея Михайловича Ильина спустя почти 80 лет после его гибели, наконец-то, обретут покой. Красноармейца торжественно захоронят на брянской земле в братской могиле в Жирятинском районе, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».