Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 марта 2021 года

В Брянской области на час ночи 7 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 33455 человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области на час ночи 7 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 33455 человек. Из них выздоровели 32591 брянец. Скончались за все время эпидемии 263 пациента.

Один смертельный случай зарегистрировали в последние 24 часа. За прошлый день коронавирус подтвердил у 91 пациента. Выздоровели 95 человек. Медработники 1779 тестов за 24 часа. А общее число исследований превысило 467 тысяч.

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