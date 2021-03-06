За минувшие сутки в Брянской области заболел 91 житель, выздоровели 95 пациентов. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 марта 2021 года. За минувшие сутки заболел 91 житель региона, выздоровели 95 пациентов. За сутки от коронавируса сканчался 1 человек. В целом с начала пандемии у 33465 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32591 житель области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 1779 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 467 тысяч раз.
В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Карачевском районе за минувший день подтвердили 9 новых случаев коронавируса. В Мглинском районе выявили 8 заболевших, в Брянском районе - 5. Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 14 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 марта 2021 года:
— Брянск – 12458 (+44)
— Брянский район – 4133 (+5)
— Дятьковский район – 1414 (+3)
— Карачевский район – 1100 (+9)
— Клинцы – 932 (+5)
— Стародубский район – 887
— Трубчевский район – 836
— Комаричский район – 831
— Новозыбков – 791
— Жуковский район – 752 (+1)
— Выгоничский район – 739
— Навлинский район – 732 (+3)
— Брасовский район – 717
— Климовский район – 625
— Унечский район – 612 (+2)
— Фокино – 575(+4)
— Мглинский район – 522 (+8)
— Почепский район – 499 (+2)
— Погарский район – 488
— Сельцо – 470
— Дубровский район – 469
— Клинцовский район – 416
— Суземский район – 406
— Злынковский район – 383
— Клетнянский район – 341 (+1)
— Гордеевский район – 330 (+2)
— Суражский район – 295
— Красногорский район – 236
— Севский район – 221
— Жирятинский район – 111
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
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