За минувшие сутки в Брянской области заболел 91 житель, выздоровели 95 пациентов. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 марта 2021 года. За минувшие сутки заболел 91 житель региона, выздоровели 95 пациентов. За сутки от коронавируса сканчался 1 человек. В целом с начала пандемии у 33465 человек подтвердили коронавирус, вылечился 32591 житель области, умерли 263 пациента. За сутки выполнили 1779 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 467 тысяч раз.

В Брянске заболели 44 человека. Это самый большой суточный прирост. В Карачевском районе за минувший день подтвердили 9 новых случаев коронавируса. В Мглинском районе выявили 8 заболевших, в Брянском районе - 5. Всего ковид-19 за прошедший день обнаружили в 14 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 марта 2021 года:

— Брянск – 12458 (+44)

— Брянский район – 4133 (+5)

— Дятьковский район – 1414 (+3)

— Карачевский район – 1100 (+9)

— Клинцы – 932 (+5)

— Стародубский район – 887

— Трубчевский район – 836

— Комаричский район – 831

— Новозыбков – 791

— Жуковский район – 752 (+1)

— Выгоничский район – 739

— Навлинский район – 732 (+3)

— Брасовский район – 717

— Климовский район – 625

— Унечский район – 612 (+2)

— Фокино – 575(+4)

— Мглинский район – 522 (+8)

— Почепский район – 499 (+2)

— Погарский район – 488

— Сельцо – 470

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 416

— Суземский район – 406

— Злынковский район – 383

— Клетнянский район – 341 (+1)

— Гордеевский район – 330 (+2)

— Суражский район – 295

— Красногорский район – 236

— Севский район – 221

— Жирятинский район – 111

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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