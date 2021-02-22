Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 февраля 2021 года

В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 22 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 32177 человек, вылечились 31235 жителей области, умерли 250 пациентов.

За минувшие сутки заболели 110 жителей региона, выздоровели 155 пациентов, новых смертей не зафиксировали. Медработники выполнили 2089 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 451 тысячи раз.

В Брянске заболели 42 человека. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 12 инфицированных, в Мглинском районе – 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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