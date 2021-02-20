«Ростелеком» организовал видеотрансляции для информационно-делового портала в Брянской области

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» обеспечил онлайн-трансляции с помощью сервиса «Видеонаблюдение» для информационно-делового портала «Клинцы. Инфо». Для подключения услуг специалисты провайдера расширили портовые мощности, произвели монтаж двух видеокамер на административном здании в центре города Клинцы, а также осуществили их настройку и подключение к национальной облачной платформе «Ростелекома». В обзор видеокамер попадают самые посещаемые жителями зоны районного центра: перекресток проспекта Ленина и улицы Октябрьской, а также площадь 50-летия Октября. Просмотр видеопотока доступен всем посетителям портала в разделе «веб-камеры».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Цифровые сервисы открывают новые возможности для бизнеса. При этом их использование становится выгодным как для компаний, так и для их клиентов. С одной стороны, видеотрансляция обеспечила для площадки СМИ новый интересный контент, увеличив посещаемость сайта. А с другой – у жителей районного центра появилась возможность оценивать происходящее на улицах родного города в режиме 24/7. Подобные трансляции на популярных интернет-ресурсах будут интересны всем любителям виртуальных путешествий, независимо от их местонахождения».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Владимир Шик, учредитель и главный редактор информационно-делового портала «Клинцы.Инфо»:

«Мы стараемся сделать сайт максимально удобным и полезным для жителей нашего города. В обзор камер, установленных “Ростелекомом”, попадают самые популярные места в городе. Теперь у посетителей нашего портала есть возможность следить за происходящим на улицах из дома или даже в поездке. Например, студенты, обучающиеся в областном центре, с помощью сервиса могут узнать погодные условия в родном городе при планировании визита домой. Конечно же, наши трансляции важны и для профилактики уличных преступлений».

Облачный сервис «Видеонаблюдение» позволяет просматривать онлайн-трансляцию, а также предусматривает хранение видеозаписей в архиве. Управлять услугой можно через личный кабинет или мобильное приложение. Стабильная работа сервиса обеспечивается в том числе и за счет используемого оборудования. Например, уличные камеры способны выдерживать суровые погодные условия, имеют ИК-подсветку и возможность подключения через РоЕ.*

Узнать подробнее об услуге и подать заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

* Функция PoE позволяет использовать один кабель для передачи данных и подачи питания, сокращая расходы на покупку и прокладку кабелей для сетевого оборудования.