В брянском Новозыбкове из педколледжа эвакуировали 150 студентов

В учения участвовали специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Они отрабатывали порядок действий в случае возникновения пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Полторы сотни студентов эвакуировали из педагогического колледжа в брянском городе Новозыбков во время пожарно-технического занятия 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В учения участвовали специалисты местного пожарно-спасательного гарнизона. Они отрабатывали порядок действий в случае возникновения пожара.

Непосредственную эвакуацию и "тушение" предварила лекция о мерах пожарной безопасности. На ней учащимся показали пожарно-техническое оборудование и вооружение, разъяснили правильный порядок действий в случае ЧС, а также напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах весной.

– Для реалистичности "чрезвычайной ситуации" организаторы тренировки использовали дымовые шашки, – уточняют в брянском главке МЧС. – Их предоставило руководство военно-спортивного клуба "Патриот", который дислоцируется на базе педколледжа.

Условное возгорание ликвидировали слажено и в короткие сроки.

Еще одним пунктом в программе учений стала демонстрация способов тушения одежды, которая загорелась на человеке. Ее выполнили воспитанники указанного выше клуба – с соблюдением всех требований техники безопасности.

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