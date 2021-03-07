Избивший пенсионера брянский адвокат не добился отмены приговора

Приговор теперь уже бывшему адвокату Николая Севостьянку оставил в силе Первый кассационный суд общей юрисдикции. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приговор теперь уже бывшему адвокату Николаю Севостьянку оставил в силе Первый кассационный суд общей юрисдикции. Саратовские судьи согласились с брянскими, которые признали мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 72-летнего пенсионера.

Об инциденте ранее рассказывали в пресс-службе регионального СУ СК России. Уточнялось, что 16 марта 2019 года адвокат поссорился с потерпевшим, находясь в автосервисе на улице Красноармейской в Брянске. В итоге мужчина ударил пенсионера кулаком в живот. Это привело к внутреннему кровотечению и брянца увезли в больницу. Впоследствии медики диагностировали у больного серьезные повреждения внутренних органов – сказалась недавно перенесенная операция.

На обидчика пенсионера завели уголовное дело – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Рассмотрели его в декабре 2019-го. Фигуранта дела признали виновным по указанной статье. И приговорили к двум годам условно с испытательным сроком 1,5 года и компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей.

Осужденный с вынесенным решением не согласился. Он заявил, что потерпевшего не бил, а лишь оттолкнул от себя. А тяжкий вред здоровью тот якобы получил при других обстоятельствах – к примеру, при падении на капот автомобиля. Потому сначала подал жалобу в областной суд, а затем – кассационный в Саратове. Но доказать свою правоту так и не смог, сообщает издание «Брянские новости».

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