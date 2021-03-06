В Брянской области 7 марта ожидают метель и гололед

В Брянской области 7 марта ожидают метель, мокрый снег и гололед. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области 7 марта ожидают метель, мокрый снег и гололед. Ночью температура воздуха опустится от минус 10 до минус 5 градусов мороза. Днем воздух прогреется от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.

Ветер подует в северо-западном направлении с переходом на юго-западное со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем порывы усилятся от 16 до 21 метра в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области 6 марта.

Такая погода может осложнить обстановку на дорогах. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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