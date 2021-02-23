Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 103 жителя региона, выздоровели 125 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32388 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31500 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 715 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 453972 раза.

В Брянске заболели 35 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 12 инфицированных, в Новозыбкове и Клинцах – по 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 февраля 2021 года:

— Брянск – 12049 (+35)

— Брянский район – 4032 (+12)

— Дятьковский район – 1362 (+3)

— Карачевский район – 1061 (+5)

— Стародубский район – 857 (+3)

— Клинцы – 862 (+9)

— Комаричский район – 827

— Трубчевский район – 819 (+1)

— Новозыбков – 747 (+9)

— Жуковский район – 729

— Выгоничский район – 726

— Навлинский район – 711 (+7)

— Брасовский район – 694 (+5)

— Климовский район – 620

— Унечский район – 593 (+5)

— Фокино – 533

— Мглинский район – 503

— Погарский район – 475

— Почепский район – 466

— Сельцо – 462

— Дубровский район – 458

— Суземский район – 404

— Клинцовский район – 396 (+1)

— Злынковский район – 379 (+2)

— Клетнянский район – 338 (+1)

— Гордеевский район – 313 (+3)

— Суражский район – 288 (+1)

— Красногорский район – 230 (+1)

— Севский район – 215

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 61.