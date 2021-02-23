Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 103 жителя региона, выздоровели 125 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32388 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31500 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 715 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 453972 раза.
В Брянске заболели 35 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 12 инфицированных, в Новозыбкове и Клинцах – по 9. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 февраля 2021 года:
— Брянск – 12049 (+35)
— Брянский район – 4032 (+12)
— Дятьковский район – 1362 (+3)
— Карачевский район – 1061 (+5)
— Стародубский район – 857 (+3)
— Клинцы – 862 (+9)
— Комаричский район – 827
— Трубчевский район – 819 (+1)
— Новозыбков – 747 (+9)
— Жуковский район – 729
— Выгоничский район – 726
— Навлинский район – 711 (+7)
— Брасовский район – 694 (+5)
— Климовский район – 620
— Унечский район – 593 (+5)
— Фокино – 533
— Мглинский район – 503
— Погарский район – 475
— Почепский район – 466
— Сельцо – 462
— Дубровский район – 458
— Суземский район – 404
— Клинцовский район – 396 (+1)
— Злынковский район – 379 (+2)
— Клетнянский район – 338 (+1)
— Гордеевский район – 313 (+3)
— Суражский район – 288 (+1)
— Красногорский район – 230 (+1)
— Севский район – 215
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 61.