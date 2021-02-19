Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 февраля 2021 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 19 февраля 2021 года число заболевших коронавирусом составило 31839 человек. За сутки диагноз поставили 125 пациентам. Выздоровели за то же время 168 человек. А общее число брянцев, которые справились с болезнью, достигло 30762.

За сутки провели больше двух тысяч исследований на коронавирус. Общий объем выполненных тестов превысил 446 тысяч.

За прошедшие 24 часа ни одной новой смерти от ковида не зарегистрировали. За все время эпидемии скончались 250 человек.

На шестой неделе 2021 года по сравнению с пятой неделей снижение составило 15,8%. Предыдущий аналогичный показатель был равен 7,9%. Это позволило приступить к очередному снятию ограничений, связанных с распространением заболевания.

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