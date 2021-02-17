В Брянске продолжат чистить русло реки Десны

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске продолжат расчищать русло реки Десны. В ноябре 2020 года прошли торги, по результатам которых сложилась экономия в 25,7 процентов. С подрядчиками заключили контракты на общую сумму 88 миллионов 266,1 тысяч рублей.

Сложившиеся 30 миллионов рублей экономии планируют направить на дополнительные работы по расчистке реки в районе Ковшовского водозабора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

В минувшем году завершился первый этап работ. Подрядчики подготовили четыре площадки для размещения донных отложений общей площадью 14,7 гектар, уложили плиты для движения техники на временные дороги.

В 2021 году в рамках второго этапа приступят к непосредственной очистке русла реки. На это предусмотрена федеральная субвенция в 55 миллионов 784,6 миллиона рублей. В рамках третьего этапа запланирована рекультивация объекта.

Напомним, в Брянске в 2020 году приступили к расчистке реки Десны. До конца 2022 года подрядчики извлекут донные отложения, устранят завалы и топляки, уберут бытовой и механический мусор, проведут рекультивацию и зарыбление. Работы будут вести гидромеханизированным методом с использованием земснаряда. Общая площадь акватории, подлежащей расчистке, – 18 гектаров.

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