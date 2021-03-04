В ДТП с грузовиком в Суземском районе погибли два человека

Фото: УГИБДД по Брянской области.

Два человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Суземском районе вечером в среду, 3 марта. Об этом сообщили в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около 19.15 на 16-м километре автодороги Суземка-Украина. Столкнулись автомобили «Ауди-80» и «Даф» с полуприцепом.

По предварительной информации, 60-летний водитель легковой иномарки следовал со стороны Суземки в сторону Севска. Не справившись с управлением, он вылетел на «встречку». А там находился большегруз, рулил которым 52-летний мужчина.

- От столкновения автомобиль «Ауди» отбросило в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - уточняют в Госавтоинспекции. - Водитель и его неустановленный пассажир скончались на месте происшествия. По факту инцидента полицейские проводят проверку. Уточняют его обстоятельства и предпосылки.

Напомним, всего за сутки в регионе случилось три ДТП, в которых пострадали люди. Двое погибли, столько же - получили различные травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».