В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 22 муниципалитетах. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 100 жителей региона, выздоровели 82 пациента, смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32593 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31695 жителей области, умерли 252 пациента. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 454282 раза.

В Брянске заболели 25 человек. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах выявили 12 инфицированных, в Фокино -10. В Стародубском районе - 8,в Дятьковском -6. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 февраля 2021 года:

— Брянск – 12124 (+25)

— Брянский район – 4058 (+2)

— Дятьковский район – 1377 (+6)

— Карачевский район – 1066 (+3)

— Стародубский район – 871 (+8)

— Клинцы – 874(+12)

— Комаричский район – 829 (+1)

— Трубчевский район – 824(+5)

— Новозыбков – 750 (+3)

— Жуковский район – 732 (+3)

— Выгоничский район – 728 (+2)

— Навлинский район – 711

— Брасовский район – 694

— Климовский район – 620

— Унечский район – 599 (+3)

— Фокино – 546 (+10)

— Мглинский район – 504 (+1)

— Погарский район – 478 (+3)

— Почепский район – 472 (+4)

— Сельцо – 465

— Дубровский район – 458

— Суземский район – 405 (+1)

— Клинцовский район – 398 (+2)

— Злынковский район – 379

— Клетнянский район – 339 (+1)

— Гордеевский район – 315 (+2)

— Суражский район – 288

— Красногорский район – 230

— Севский район – 215

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 63.

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