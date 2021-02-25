В Брянской области коронавирус за сутки выявили в 22 муниципалитетах. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 100 жителей региона, выздоровели 82 пациента, смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32593 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31695 жителей области, умерли 252 пациента. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 454282 раза.
В Брянске заболели 25 человек. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах выявили 12 инфицированных, в Фокино -10. В Стародубском районе - 8,в Дятьковском -6. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 22 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 февраля 2021 года:
— Брянск – 12124 (+25)
— Брянский район – 4058 (+2)
— Дятьковский район – 1377 (+6)
— Карачевский район – 1066 (+3)
— Стародубский район – 871 (+8)
— Клинцы – 874(+12)
— Комаричский район – 829 (+1)
— Трубчевский район – 824(+5)
— Новозыбков – 750 (+3)
— Жуковский район – 732 (+3)
— Выгоничский район – 728 (+2)
— Навлинский район – 711
— Брасовский район – 694
— Климовский район – 620
— Унечский район – 599 (+3)
— Фокино – 546 (+10)
— Мглинский район – 504 (+1)
— Погарский район – 478 (+3)
— Почепский район – 472 (+4)
— Сельцо – 465
— Дубровский район – 458
— Суземский район – 405 (+1)
— Клинцовский район – 398 (+2)
— Злынковский район – 379
— Клетнянский район – 339 (+1)
— Гордеевский район – 315 (+2)
— Суражский район – 288
— Красногорский район – 230
— Севский район – 215
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 63.
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