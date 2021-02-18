Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в марте откроют временный приют для бродячих собак. Он расположится на бывшей базе дорожного управления на улице Почтовой. И сможет принять 200 животных. Приют заработает в первой половине марта. А пока здесь идут последние приготовления.

- На территории распланировали площадки под вольеры, установили забор, завершается ремонт системы водоснабжения и отопления, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Дорожники за счет собственных средств изготовили вольеры для содержания собак.

Для отлова собак в дорожном управлении Брянска сформировали четыре бригады. Если в прошлом году они использовали сачки для отлова животных. То в этом приобрели пневморужья с седативными препаратами, а также специальное кинологическое снаряжение и необходимый инвентарь: сети, ошейники, поводки и намордники.

Заявки на отлов собак принимают в диспетчерской службе дорожного управления.

Напомним, собаки все чаще нападают на горожан. Среди последних случаев: мужчину укусил бездомных пес на Кургане Бессмертия, женщина пострадала от бездомных животных в районе 71-й школы. Еще одного жителя Брянска собака укусила на территории старого аэропорта.

Телефон: 41-28-70.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».