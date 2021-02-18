В брянском Почепе очистные сооружения пообещали достроить в апреле

В брянском Почепе подрядчик пообещал завершить строительство очистных сооружений в конце апреля этого года. Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

В брянском Почепе подрядчик пообещал завершить строительство очистных сооружений в конце апреля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской областной думы.

В устройствах будет использовать двухуровневую систему очистки с применением биохимических и биологических средств. Они будут принимать сточные воды как с промышленных предприятий, так и из жилого сектора.

Напомним, что конструкции начали возводить еще в ноябре 2019 года. Они не были построены к июню 2020-го, как оговаривалось в муниципальном контракте. Виновника задержки строительства оштрафовали. После этого работы ускорились.

Отметим, что очистные сооружения строят в рамках программы «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

Во вторник, 17 февраля, председатель постоянного комитета областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Сергей Чесалин провел рабочее совещание по вопросу ввода в эксплуатацию городских очистных сооружений в Почепе.

- Депутаты держат на постоянном контроле проблемы своевременного и качественного строительства очистных сооружений, в том числе и работу по запуску городских очистных в Почепе, - сказал он, подводя итоги. - Все это позволит привести сточные воды в норму и обезопасить окружающую среду. Важно, что, несмотря на эпидемию коронавируса, в Брянской области продолжается работа по строительству значимых объектов в сфере экологии.

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