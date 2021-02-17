В Брянской области в этом году обещают достроить пять мусоросортировочных станций

Три станции для сортировки не успели достроить в прошлом году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Брянской области в этом году обещают достроить пять мусоросортировочныхъ станций на полигонах. Три из них, в в Жуковском, Трубчевском и Суражском районах, обещали сдать в прошлом году. Но помешала пандемия коронавируса. Они будут достроены в июле.

- Когда вы говорите, что пандемия повлияла на сроки строительства этих заводов, это не так, сказал брянский губернатор. - Не пандемия повлияла, просто наш региональный оператор не хочет строить. Оправдывать их не надо. Во время пандемии у нас не останавливались стройки дорог, школ, детских садов, а здесь сетуют, что строители не могли завершить строительство.

Еще две мусоросортировочные станции в 2021 году появятся в Новозыбковском и Клинцовском городских округах, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В регионе рекультивировали две бывших свалки для бытовых отходов. Одна из них находилась в Жуковке, другая - на Мичуринском полигоне в Брянском районе. По четырем объектам разрабатывают проектно-сметную документацию.

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