В Брянске определили подрядчиков для ремонта дорог в этом году

Улицу Пушкина будет ремонтировать ООО "Дубровский водоканал". Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянске определились со всеми подрядчиками, которые будут ремонтировать дороги в этом году. В порядок предстоит привести 28 объектов. Фирмы выбрали на торгах.

Так, улицу Пушкина в Володарском районе будет ремонтировать ООО «Дубровский водоканал». С организацией уже заключили контракт. Ремонт пройдет на участке в 2,1 километра от улицы Никитина до улицы Академика Королева. Здесь установят 137 новых светильников.

Для общественного транспорта сделают заездные карманы на остановках. На них установят павильоны, как на Набережной.

На улице Пушкина построят ливневую канализацию. Она протянется от улицы Одесской до улицы Гоголя.

На перекрестке улицы Пушкина и Володарского появится светофор с кнопкой для пешеходов. На остальных "зебрах" установят желтые мигающие светофоры.

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