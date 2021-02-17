В Брянске прошли финальные игры дворовой хоккейной лиги

Фото: vk.com, "Брянская дворовая хоккейная лига".

В Брянске в минувшее воскресенье прошли финальные игры Брянской дворовой хоккейной лиги. Открытый турнир проходил с 16 января по 14 февраля. В нем могли поучаствовать все желающие, собрав свою хоккейную команду.

Турнир проводят с 2013 года. В этом году на дворовых кортах за победу сражались 12 команд.

- В заключающих матчах команда «Смена» обыграла «Чикаго» со счетом 11:3, - говорят организаторы из Брянского молодежного центра. - «Красная машина» одержала победу над «Десной» со счетом 4:27. В матче за третье место «Чикаго» вырвали победу у команды «Десна» со счетом 12:9, а в борьбе за первое почетное место «Смена» уступила «Красной машине» со счетом 5:6.

В итоге первое место - у «Красной машины». На втором оказалась команда «Смена», а бронза досталась команде «Чикаго». Лучшим бомбардиром сезона стал Шаповалов Александр. Победителей и призеров наградили сразу после завершения финального матча.

Турнир проходил на хоккейном корте во дворе дома №33 на улице Крахмалева. Лед помогал заливать местный житель, который каждый год поддерживает корт в хорошем состоянии.

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