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В Брянской области на межмуниципальных автобусах ввели безналичную оплату проезда

Перевозчики установили валидаторы
Марина АНТОНОВА
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Фото: Денис Рогов. "Брянский автобус".

Фото: Денис Рогов. "Брянский автобус".

В Брянской области на межмуниципальных маршрутах ввели безналичную оплату проезда. В транспорте установили валидаторы. Заплатить за поездку можно с помощью банковской карты.

Безналичная оплата проезда доступно в 27 муниципальных образования региона, пишут в группе "Брянский автобус". К электронной системе оплаты проезда подключились 32 перевозчика.

Напомним, первым на электронную оплату перешел город Брянск. Правда, банковской картой по-прежнему можно оплатить лишь в муниципальных автобусах и троллейбусах. Ни в одном маршрутом такси такой возможности нет.

А вот в области на электронную оплату перешли и частные перевозчики.

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