В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболел 131 житель региона, выздоровели 170 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31582 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30417 жителей области, умерли 249 пациентов. За сутки выполнили 400 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 442313 раз.В Брянском районе заболели 32 человека. Это самый большой суточный прирост. В Брянске выявили 25 новых случаев заражения. В Новозыбкове коронавирус диагностировали у 16 человек. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 23 муниципалитетах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 февраля 2021 года:— Брянск – 11796 (+25)— Брянский район – 3972 (+32)— Дятьковский район – 1327 (+5)— Карачевский район – 1031 (+2)— Стародубский район – 838 (+1)— Комаричский район – 824 (+1)— Клинцы – 826 (+4)— Трубчевский район – 778 (+6)— Жуковский район – 716— Выгоничский район – 702— Новозыбков – 700 (+16)— Брасовский район – 679— Навлинский район – 676 (+1)— Климовский район – 618 (+5)— Унечский район – 582 (+4)— Фокино – 513 (+2)— Мглинский район – 482 (+3)— Погарский район – 452 (+5)— Сельцо – 450— Дубровский район – 447— Почепский район – 444 (+3)— Суземский район – 395 (+4)— Клинцовский район – 388 (+4)— Злынковский район – 368 (+1)— Клетнянский район – 331 (+1)— Гордеевский район – 300 (+2)— Суражский район – 280 (+2)— Красногорский район – 227 (+1)— Севский район – 204— Жирятинский район – 107— Рогнединский район – 70— Иногородние – 59 (+1).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».