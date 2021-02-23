В Стародубе стартовали соревнования на кубок губернатора Брянской области

В Стародубе стартовали соревнования на кубок губернатор Брянской области. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Стародубе проходит турнир по мини-футболу на кубок Губернатора Брянской области. 23 февраля состоялось его торжественное открытие. Приурочили событие к Дню защитника Отечества.

В соревнованиях участвуют 11 команд, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. За кубок губернатора будут бороться команды спортивных школ «Динамо» и «Партизан» (Брянск), ДЮСШ «Луч» (Клинцы), команды ДЮСШ Трубчевска, Новозыбкова, Суража, Дятьково, Жуковки, Стародуба, а также команды Меленска и Брянского аграрного техникума.

Участников разделили по группам. Победителя определят после завершения серии игр.

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