В Брянске развернули огромное Знамя Победы

В Брянске во вторник, 23 февраля, прошла акция #Защитимветеранов. Фото: РИА "Стрела".

В Брянске во вторник, 23 февраля, прошла акция #Защитимветеранов. Состоялась она на площади Воинской Славы в Советском районе города и приурочена к Дню защитника Отечества.

Участниками памятной акции стали представители власти, волонтеры Победы, волонтеры Культуры, активисты, казаки и представители молодежи. Они развернули огромное Знамя Победы в память о погибших солдатах и возложили цветы к стеле. Об этом сообщило РИА «Стрела».

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