В Брянске на площади Партизан возложили цветы к вечному огню

В Брянске в День защитника Отечества, 23 февраля, возложили цветы и венки к вечному огню на площади Партизан. Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

В Брянске в День защитника Отечества, 23 февраля, возложили цветы и венки к вечному огню на площади Партизан. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной думы. В церемонии возложения участвовали руководители области, руководители правоохранительных ведомств, представители общественности и духовенства.

Отдал дань памяти и благодарности героям и руководитель следственного управления СК России по Брянской области Максим Лукичев. О чем рассказали в ведомстве.

Память павших воинов почтили минутой молчания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».