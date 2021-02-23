В Брянской области отремонтируют дорогу Дятьково-Любохна

В Дятьковском районе Брянской области в этом году отремонтируют 4 километра 400 метров дороги Дятьково-Любохна. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Дятьковском районе Брянской области в этом году отремонтируют 4 километра 400 метров дороги Дятьково-Любохна. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это запланировали больше 38-ми миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

На участке уберут старое асфальтобетонное покрытие, устроят выравнивающий слой из щебня, уплотнят его. После уложат новое асфальтобетонное покрытие. Кроме этого, подсыпят и укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, устроят прикромочные лотки для водоотвода с проезжей части, сделают съезды. На участке ремонта обустроят остановочные и посадочные площадки, заменят автопавильоны. На ремонтируемом участке дороги нанесут разметку горячим пластиком, установят дорожные знаки. Также проектом предусмотрено устройство автономного освещения на пешеходных переходах на неосвещенных участках дороги.

В 2021 году в Брянской области отремонтируют 44 объекта, протяженностью 73 километра 272 метра. На это выделили больше двух миллиардов рублей из бюджетов различных уровней.

Всего в области по различным программам приведут в порядок 440 километров дорог. На эти цели из различных источников финансирования выделили больше 6,6 миллиардов рублей.

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