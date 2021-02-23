Руководитель брянской полиции поздравил мужчин с 23 февраля

Начальник УМВД России по Брянской области Владислав Толкунов поздравил всех мужчин с 23 февраля. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Начальник УМВД России по Брянской области, генерал-майор полиции Владислав Александрович Толкунов поздравил всех мужчин Брянской области с 23 февраля.

- Любовь к родной земле, решимость бороться за ее свободу и независимость были и остаются непреходящими ценностями нашего народа, - говорится в поздравлении.- Все мы вносим весомый вклад в общее дело обеспечения безопасности и охраны правопорядка на территории области.

Также Александр Толкунов отметил работу сотрудников органов внутренних дел, которые делают все от них зависящее, «чтобы надежно защитить население от угроз терроризма и преступных посягательств, обеспечить условия для его счастливой жизни и созидательного труда».

Особые слова благодарности глава регионального управления МВД адресовал ветеранам службы.

- Вашу эстафету мужества и отваги приняло нынешнее поколение, которое с честью продолжает ваши славные традиции в деле борьбы с преступностью, - подчеркнул он.

Отдельно поздравил семьи сотрудников и поблагодарил за поддержку, которую они оказывают, за любовь и понимание, за помощь в преодолении трудностей.

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