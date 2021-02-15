Брянскэнерго ведет работу по преобразованию Выгоничского РЭС в цифровой

Фото: Компания «Россети».

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» продолжаются работы по внедрению в электросетевые хозяйство Брянской области элементов цифровой трансформации. Активными темпами реализуются мероприятия по преобразованию в цифровой Выгоничского РЭС. Проект реализуется в рамках выполнения инвестиционной программы филиала.

Цифровизация сетей Выгоничского РЭС проходит в два этапа. В рамках первого в 2019 – 2020 годах в этом подразделении организована цифровая связь, выполнен монтаж интеллектуальных приборов учета в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях 6-10кВ, оперативно-выездные бригады РЭС обеспечены видеорегистраторами, автопарк укомплектован системами контроля ГЛОНАС.

В рамках реализации второго этапа планируется внедрение элементов распредавтоматизации и реконструкция площадных объектов. В планах 2021 года установить 12реклоузеров, 1 управляемый разъединитель с комплектом индикаторов короткого замыкания, выполнить автоматизацию 16 фидеров с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой элементов релейной защиты и автоматики на микропроцессорные, модернизировать систему телеметрии центров питания, привести производственную базу РЭС к корпоративным стандартам. Дополнительно ведутся работы по проектированию монтажа накопителя электрической энергии в деревне Скрябино.

Выгоничский РЭС фактически станет вторым цифровым РЭС на территории Брянской области (первый Брянский цифровой РЭС был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года). На территории Выгоничского района расположены социально значимые объекты. Предполагаемый максимальный эффект от его реализации – повышение надежности электроснабжения потребителей и снижения потерь.