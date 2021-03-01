Брянец Артем Осипенко стал десятикратным чемпионом России

Фото: Федерация самбо Брянской области.

Брянский спортсмен Артем Осипенко завоевал десятый в карьере титул чемпиона страны. Произошло это на 72-м ЧР по самбо в Оренбурге, сообщает региональный Центр спортивной подготовки.

В 2021-м чемпионат страны посвятили 60-летнему юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Именно в Оренбурге первый космонавт планеты проходил летную подготовку, и даже орел семью.

На ЧР брянец Артем Осипенко подтвердил свой высокий класс и в десятый раз стал чемпионом страны. Его нынешняя весовая категория – «свыше 98 килограммов». Теперь спортсмен представит Россию на чемпионе мира, который пройдет в Москве в ноябре.

Кстати, на чемпионате в Оренбурге отличилась еще одна воспитанница регионального Центра спортивной подготовки – Анна Жижина. В упорной борьбе та завоевала бронзовую медаль в весовой категории «свыше 80 килограммов».

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