В Брянской области на час ночи 23 февраля 2021 года зафиксировали 108 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии достигло 32285. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился – примерно на 0,01. Его обновленная величина равна 0,85.За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 140 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 31375. Это около 97,2 процента от общего числа инфицированных. Новых смертей от коронавируса не произошло. Их по-прежнему 250.В Брянске заболели 25 человек. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе выявили 12 инфицированных, в Брянском и Трубчевском – по 9, в Дятьковском и Погарском – по 8. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом «Ковид-19» выглядит следующим образом: Брянск (12014), Брянский район (4020), Дятьковский район (1359).В брянских лаборатория за сутки выполнили 1460 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 453,2 тысячи.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».