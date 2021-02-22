Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 108 жителей региона, выздоровели 140 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32285 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31375 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 1460 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 453257 раз.

В Брянске заболели 25 человек. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе выявили 12 инфицированных, в Брянском и Трубчевском – по 9, в Дятьковском и Погарском – по 8. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 февраля 2021 года:

— Брянск – 12014 (+25)

— Брянский район – 4020 (+9)

— Дятьковский район – 1359 (+8)

— Карачевский район – 1056 (+3)

— Стародубский район – 854

— Клинцы – 853

— Комаричский район – 827

— Трубчевский район – 818 (+9)

— Новозыбков – 738

— Жуковский район – 729 (+4)

— Выгоничский район – 726 (+7)

— Навлинский район – 704 (+12)

— Брасовский район – 689 (+4)

— Климовский район – 620

— Унечский район – 588 (+1)

— Фокино – 533

— Мглинский район – 503

— Погарский район – 475 (+8)

— Почепский район – 466 (+1)

— Сельцо – 462

— Дубровский район – 458 (+5)

— Суземский район – 404 (+5)

— Клинцовский район – 395

— Злынковский район – 377

— Клетнянский район – 337 (+2)

— Гордеевский район – 310 (+2)

— Суражский район – 287 (+1)

— Красногорский район – 229 (+1)

— Севский район – 215 (+1)

— Жирятинский район – 108

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 61.

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