Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 108 жителей региона, выздоровели 140 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 32285 человек подтвердили коронавирус, вылечились 31375 жителей области, умерли 250 пациентов. За сутки выполнили 1460 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели 453257 раз.
В Брянске заболели 25 человек. Это самый большой суточный прирост. В Навлинском районе выявили 12 инфицированных, в Брянском и Трубчевском – по 9, в Дятьковском и Погарском – по 8. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 19 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 февраля 2021 года:
— Брянск – 12014 (+25)
— Брянский район – 4020 (+9)
— Дятьковский район – 1359 (+8)
— Карачевский район – 1056 (+3)
— Стародубский район – 854
— Клинцы – 853
— Комаричский район – 827
— Трубчевский район – 818 (+9)
— Новозыбков – 738
— Жуковский район – 729 (+4)
— Выгоничский район – 726 (+7)
— Навлинский район – 704 (+12)
— Брасовский район – 689 (+4)
— Климовский район – 620
— Унечский район – 588 (+1)
— Фокино – 533
— Мглинский район – 503
— Погарский район – 475 (+8)
— Почепский район – 466 (+1)
— Сельцо – 462
— Дубровский район – 458 (+5)
— Суземский район – 404 (+5)
— Клинцовский район – 395
— Злынковский район – 377
— Клетнянский район – 337 (+2)
— Гордеевский район – 310 (+2)
— Суражский район – 287 (+1)
— Красногорский район – 229 (+1)
— Севский район – 215 (+1)
— Жирятинский район – 108
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 61.
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