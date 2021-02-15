Начальник строительного управления треста «Брянскстрой» Л.П. Расторгуев вручил символический ключ ректору Ф.В.Слюняеву. Фото: БГУ.

В Брянске отметили 45 лет со дня открытия педагогического института. 12 февраля 1976 года Новозыбковский педагогический институт переименовали в Брянский государственный педагогический институт.

Перед этим в Брянске построили новые корпуса, общежития. Летом 76-го года коллектив педагогического института разместил и установил оборудование, оформил аудитории, кабинеты, лаборатории в новых зданиях.

26 августа институту присвоили имя нашего земляка академика Ивана Петровского. 1 сентября состоялось торжественное открытие института.

К занятиям приступило 1825 студентов, сообщают в пресс-службе БГУ. Из них - 455 первокурсников. На линейке им передали символические зачетные книжки. Эта традиция сохранилась до сих пор. Учиться продолжили 2025 студентов-заочников.

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