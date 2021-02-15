В Брянской области на час ночи 15 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 31318 человек, вылечились 30065 жителей области, умерли 249 пациентов. За минувшие сутки заболели 138 жителей региона. От ковида скончался еще один человек. За прошедший день выполнили 1756 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 441 тысячи раз.В Брянске заболели 40 человек. Это самый большой суточный прирост. В Мглинском районе болезнь диагностировали у 13 жителей. В Стародубском, Трубчевском, Жуковском районах и в городе Фокино выявили по 10 новых случаев заражения. Коронавирус диагностировали у двух иногородних пациентов. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».