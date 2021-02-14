В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 138 жителей региона. От ковида скончался еще один человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31318 человек подтвердили коронавирус, вылечились 30065 жителей области, умерли 249 пациентов. За сутки выполнили 1756 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 441 тысячи раз.В Брянске заболели 40 человек. Это самый большой суточный прирост. В Мглинском районе болезнь диагностировали у 13 жителей. В Стародубском, Трубчевском, Жуковском районах и в городе Фокино выявили по 10 новых случаев заражения. Коронавирус диагностировали у двух иногородних пациентов. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 февраля 2021 года:— Брянск – 11718 (+40)— Брянский район – 3931 (+4)— Дятьковский район – 1321 (+7)— Карачевский район – 1028 (+1)— Комаричский район – 823 (+4)— Клинцы – 814 (+3)— Стародубский район – 816 (+10)— Трубчевский район – 771 (+10)— Жуковский район – 715 (+10)— Выгоничский район – 702— Брасовский район – 679— Навлинский район – 672 (+1)— Новозыбков – 676— Климовский район – 613 (+4)— Унечский район – 577 (+4)— Фокино – 508 (+10)— Мглинский район – 479 (+13)— Сельцо – 449— Дубровский район – 447 (+3)— Погарский район – 442 (+1)— Почепский район – 439 (+2)— Суземский район – 391 (+1)— Клинцовский район – 377— Злынковский район – 363— Клетнянский район – 330 (+2)— Гордеевский район – 298— Суражский район – 276 (+3)— Красногорский район – 225— Севский район – 204 (+3)— Жирятинский район – 106— Рогнединский район – 70— Иногородние – 58 (+2).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».