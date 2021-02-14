Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 февраля 2021 года

В Брянске заболели 48 человек. Это самый большой суточный прирост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 14 февраля 2021 года коронавирус подтвердили у 31180 человек, вылечились 29862 жителя области, умерли 248 пациентов.

За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Новых смертей от ковида не зафиксировали. За прошедший день выполнили 2178 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 439 тысяч раз.

В Брянске заболели 48 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе болезнь диагностировали у 17 жителей, в Климовском – у 13, в Дятьковском – у 12. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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