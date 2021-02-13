До сих пор рекордом был 2010 год, когда выпало 59 сантиметров снега. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Высота снежного покрова в Брянской области превысила 60 сантиметров. Об этом со ссылкой на данные портала метрологии «ИнМетео» рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

На Брянщине средняя минимальная высота снежного покрова составляет около 10 сантиметров. До сих пор рекордом был 2010 год, когда выпало 59 сантиметров снега.

По всей вероятности, февраль 2021 года войдет в историю метеонаблюдения в Брянской области как рекордный.

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