В Брянске за день выявили более 80 нарушений при расчистке дворов от снега

Проверки качества уборки брянских дворов проводят и в выходные дни. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В пятницу, 12 февраля, в Брянске выписали больше 80 предписаний управляющим компаниям и товариществам собственников жилья за несвоевременную уборку дворов и проездов от снега.

Руководителей всех жилищных компаний заблаговременно предупредили о надвигающейся непогоде и о необходимости оперативно приступить к расчистке придомовых территорий.

Проверки качества уборки брянских дворов проводят и в выходные дни. Недобросовестным управляющим компаниям и товариществам собственников жилья выписывают штрафы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».