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В Брянске за день выявили более 80 нарушений при расчистке дворов от снега

В городе проверяют работу управляющих компаний и ТСЖ
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Проверки качества уборки брянских дворов проводят и в выходные дни.

Проверки качества уборки брянских дворов проводят и в выходные дни.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В пятницу, 12 февраля, в Брянске выписали больше 80 предписаний управляющим компаниям и товариществам собственников жилья за несвоевременную уборку дворов и проездов от снега.

Руководителей всех жилищных компаний заблаговременно предупредили о надвигающейся непогоде и о необходимости оперативно приступить к расчистке придомовых территорий.

Проверки качества уборки брянских дворов проводят и в выходные дни. Недобросовестным управляющим компаниям и товариществам собственников жилья выписывают штрафы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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