Всего ковид за минувший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Новых смертей от ковида не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31180 человек подтвердили коронавирус, вылечились 29862 жителя области, умерли 248 пациентов. За сутки выполнили 2178 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 439 тысяч раз.

В Брянске заболели 48 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе болезнь диагностировали у 17 жителей, в Климовском – у 13, в Дятьковском – у 12. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 февраля 2021 года:

— Брянск – 11678 (+48)

— Брянский район – 3927 (+17)

— Дятьковский район – 1314 (+12)

— Карачевский район – 1027 (+4)

— Комаричский район – 819 (+4)

— Клинцы – 811

— Стародубский район – 806 (+5)

— Трубчевский район – 761

— Жуковский район – 705 (+1)

— Выгоничский район – 702

— Брасовский район – 679

— Навлинский район – 671 (+6)

— Новозыбков – 676 (+9)

— Климовский район – 609 (+13)

— Унечский район – 573 (+5)

— Фокино – 498

— Мглинский район – 466

— Сельцо – 449 (+2)

— Дубровский район – 444

— Погарский район – 441 (+2)

— Почепский район – 437 (+1)

— Суземский район – 390

— Клинцовский район – 377

— Злынковский район – 363 (+7)

— Клетнянский район – 328 (+2)

— Гордеевский район – 298

— Суражский район – 273 (+2)

— Красногорский район – 225

— Севский район – 201

— Жирятинский район – 106

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 56.

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