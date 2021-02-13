Всего ковид за минувший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 февраля 2021 года. За минувшие сутки заболели 140 жителей региона. Новых смертей от ковида не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии у 31180 человек подтвердили коронавирус, вылечились 29862 жителя области, умерли 248 пациентов. За сутки выполнили 2178 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели больше 439 тысяч раз.
В Брянске заболели 48 человек. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе болезнь диагностировали у 17 жителей, в Климовском – у 13, в Дятьковском – у 12. Всего ковид за минувший день зафиксировали в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 февраля 2021 года:
— Брянск – 11678 (+48)
— Брянский район – 3927 (+17)
— Дятьковский район – 1314 (+12)
— Карачевский район – 1027 (+4)
— Комаричский район – 819 (+4)
— Клинцы – 811
— Стародубский район – 806 (+5)
— Трубчевский район – 761
— Жуковский район – 705 (+1)
— Выгоничский район – 702
— Брасовский район – 679
— Навлинский район – 671 (+6)
— Новозыбков – 676 (+9)
— Климовский район – 609 (+13)
— Унечский район – 573 (+5)
— Фокино – 498
— Мглинский район – 466
— Сельцо – 449 (+2)
— Дубровский район – 444
— Погарский район – 441 (+2)
— Почепский район – 437 (+1)
— Суземский район – 390
— Клинцовский район – 377
— Злынковский район – 363 (+7)
— Клетнянский район – 328 (+2)
— Гордеевский район – 298
— Суражский район – 273 (+2)
— Красногорский район – 225
— Севский район – 201
— Жирятинский район – 106
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 56.
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