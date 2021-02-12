Перевозчик Махотин считает незаконной отмену маршруток в Брянске

Один из первых владельцев маршрутных такси в Брянске Дмитрий Махотин заявил о незаконности постановления Брянской городской администрации об отмене популярных маршруток. Фото: "Городской".

Один из первых владельцев маршрутных такси в Брянске Дмитрий Махотин заявил о незаконности постановления Брянской городской администрации об отмене популярных маршруток. Об этом он сказал в пятницу, 12 февраля, в эфире телеканала «Городской».

По словам Махотина, документ подписан со ссылкой на обязательный документ планирования, который вступает в силу с момента публикации. Но и постановление, и документ планирования были опубликованы в одно и то же время в одной газете.

- Как они могли подписать постановление со ссылкой на документ планирования, который еще не вступил в силу? – задает вопрос Махотин.

Поэтому бизнесмен обратился в прокуратуру.

Раньше администрация заявила о замене маршруток на автобусы.

Также перевозчик рассказал «Городскому» и о становлении маршруток в Брянске. Он утверждал, что когда открывали рейсы, они пользовались спросом среди пассажиров.

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